Sn. Ersin Tatar, Salı günü İngiltere’ye uçuyormuşsunuz. Ancak o güne kadar siyaset sahnesinde yine bir değişim olabilir. İnşallah son dakika İngiltere planınızı iptal etmek durumunda kalmazsınız.



Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümetteki küçük ortaklarınız dün bir araya gelerek UBP içindeki sıkıntılardan dolayı hükümetten ayrılmayı konuşmuşlar. Acaba bu defa yeni bir rekor mu kırılacak?



Sn. Fikri Ataoğlu, hükümetin küçük ortakları olarak yeni hükümetten çekilmeyi masaya yatırmışsınız. Bu şekilde bir karar almanızda acaba ne etkili oldu? Cumartesi günü yapılacak güven oylaması bir sürprize gebe olacağa benziyor.



Sn. Olgun Amcaoğlu, bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında bir indirim olabilir mi? Zira dünya piyasalarında aşağı yönlü bir ivme söz konusu.



Sn. Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak futbolcu lisanları çıkarılması aşaması konusunda çok daha dikkatli olmak gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. İnşallah bundan sonrası için denetim mekanizması mevcut bir sistem kurulur.



Sn. Ali Karavezirler, geçmişte sizi telefoniyen aradığımız zaman hemen açmasanız bile daha sonra geri dönüş yapardınız. Dün aradık ama cevaplamadığınız gibi geri dönüşte yapmadınız. Anlaşılan çok yoğunsunuz.