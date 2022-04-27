Sn. Faiz Sucuoğlu, yeni hükümetinizin ilk iş olarak Mart ayında elektrik faturalarında yaşanan büyük artışa neden olan tarife farkını düşürmek olması önemli bir başlangıç. Umarız bu her tüketiciye adil yansır.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu sözcülüğü size mi verildi? Yoksa dönüşümlü mü olacak bu görev? Ancak bizce bu görevi en iyi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu yapabilir.





Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemiz için bu yazın oldukça hareketli geçeceği yönünde haberler alıyoruz. Hatta şimdiden bu hareketliliğin kendini gösterdiğini de söyleyebiliriz. Umarız 2019 yılındaki turist rakamlarının üzerine çıkılır.





Sn. Dimağ Çağıner, ülkemizin en büyük otel işletmesi ve seyahat acentelerinden birine sahip olmanız nedeniyle, önümüzdeki yaz ayları için turizmde hareketliliğin artacağı görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz?





Sn. Hasan Sertoğlu, futbol liglerinde yaşanan sahte lisans skandalı ile ilgili gelişmeler dikkatleri üzerinize çekti. Bu konuda Futbol Federasyonu olarak atacağınız adımlar merakla bekleniyor.



Sn. Mehmet Harmancı, Kanlı Dere’nin üzerine yapmayı planladığınız yürüyüş yolu ve park projesi ne oldu? Bu konuda AB’den destek alınamadı mı acaba?

