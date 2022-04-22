Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümetin istifasında etkili olan nedenlerin başında son imzalanan Mali İşbirliği Protokolü olduğu konuşuluyor. Bu protokoldeki bazı maddelerin uygulanması için irade gerektiği söyleniyor.



Sn. Fikri Ataoğlu, değiniz gibi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak bir an önce bir hükümet kurularak çalışmalara hız verilmesi gerekiyor.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, daha 2 ay olmadan dağılan hükümette, görev almanız yanında belki de en kısa süreli görev yapmış bakan unvanını da almışsınızdır. Zira 59 günlük koalisyon hükümetinin ilk haftalarında siz bakan olarak görev yapmamıştınız.



Sn. Kudret Özersay, yaşanan hükümet krizini acemice kurgulanmış bir senaryo olarak tanımladınız ve bu senaryoda partinizin rol almayacağını söylediniz. Yani kesinlikle hükümette olmayacak mısınız?



Sn. Hasan Sertoğlu, Salı ve Çarşamba gecesi oynanan iki yarı final rövanş maçında tribünlerde yaşanan gerginlikler konusunda bizce ceza vermekten kaçınılmaması gerek. Zira insan hayatının bir ipliğe bağlı olduğunu unutmamak gerek.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak herhalde bu yaz güzel etkinlikler yapmayı planlıyorsunuz. En başta da Mehmetçik Üzüm Festivali yapılacaktır herhalde.

