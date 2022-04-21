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Sn. Ersin Tatar, Başbakan Sucuoğlu’nun size ilettiği ya hükümetin istifası, ya da Sunat Atun’u görevden alınması seçeneklerinden hükümetin istifasını kabul etmeyi seçerek neyi istediğinizi pek anlamadık. Ancak bu durum ülkeyi bitirme noktasına sürüklüyor.
 
 
Sn. Faiz Sucuoğlu, partililerinizin arkanızda durmasına karşın parti olarak kan kaybettiğinizi söyleyebiliriz. Zira 2 aylık hükümet döneminizde kriz yaşamadığınız gün olmadı. Özellikle iç sorunlarınız partinizi çok yıprattı.
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, hükümetteki büyük ortağınız UBP’deki iç çekişme hükümetin 2 ay olmadan istifasıyla sonuçlandı. Bundan sonrası için yeni bir hükümet modeli nasıl olmalı? Her halükarda siz olmadan bir hükümet olmayacağı kesin.
 
Sn. Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümet kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi başkanı olarak size vermesi durumunda bunu kabul edecek misiniz?
 
Sn. Derviş Eroğlu, eski başbakanlardan ve UBP Başkanlarından biri olarak siyasette yaşanan bu gelişmeleri ve gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce UBP’deki bu karmaşanın sebebi otorite boşluğu mu?
 
Sn. Mustafa Emiroğluları, eski bir siyasetçi olarak gelinen durum ile ilgili yaptığınız paylaşımda bu durumdan en büyük suçlunun TDP ile TKP’nin birleşmemesi olduğunu söylediniz. Belki de dediğiniz gibi birleşme olmuş olsa ve Meclis’te bir sol parti daha olmuş olsaydı bugün bu çalkantılar olmayacaktı.
 
 
 
 
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