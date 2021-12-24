Sn. Sunat Atun, Türkiye’de yaptığınız temaslarda iki ülke arasında ticaretin tamamıyla Türk Lirası olarak yapılması için bir anlayışın ortaya konulması çok güzel bir gelişme. Umarız bu konu kısa sürede yürürlüğe konur.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler 2021 yılının kuraklık ödemelerinin geriye kalan kısmının ne zaman yapılacağını sorguluyorlar. Bu konuda sizin elinizde bir şey olmadığını açıklamanızda fayda var.



Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı olarak en sessiz bakanlıklardan biri olarak işinizi yapamaya devam ediyorsunuz. Bu anlayışınız nedeniyle de herhalde fazla eleştiri almadan ve başınız ağrımadan görevinizi sürdürüyorsunuz. Kolay gelsin.



Sn. Meryem Özkurt, BRT’nin 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle başta siz olmak üzere tüm çalışanları ve emeği geçenleri kutluyoruz. Bundan sonraki yıllarda da halkın içinde olarak yayın hayatınızı sürdürmenizi temenni ediyoruz.



Sn. Cemal Özyiğit, önümüzdeki erken seçimlerde partinizin Lefkoşa’daki milletvekili sayısını yükseltebileceği ifade ediliyor. Özellikle Dr. Halil Hızal’ın etkisinin büyük olduğu konuşuluyor. Hayırlısı neyse o olsun diyelim.



Sn. Aytaç Karavezirler, Cihangir Spor Kulüp başkanı olduğunuz dönemde kazanmış olduğunuz Tahsin Mertekçi Federasyon Kupası’nı, şimdiki adıyla da kulübünüzün kazanmak istediğinizi dile getirdiniz. Bizce inanırsanız olmayacak bir şey değil. Zira yine takımın başında Toygar Davulcu bulunuyor.

