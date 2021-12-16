Sn. Faiz Sucuoğlu, daha hükümete geleli bir ayınızı yeni doldurmanıza rağmen zam şampiyonluğunu kazanan hükümet olma yolunda ilerliyorsunuz. Acaba sıradaki zam neye olacak?



Sn. Koral Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeni yılın ilk asgari ücretini belirlemek için bizce hemen komisyonu toplantıya çağırmalısınız. Sizin de bildiğiniz gibi zamlarla vatandaşın aldığı asgari ücret pul oldu.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler yılın sonuna yaklaştığımız bugünlerde kuraklık ödemelerinin geri kalanının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Bu konuda Tarım Bakanlığı olarak Maliye Bakanlığı’ndan bir talepte bulundunuz mu? Yoksa hazinede değil çiftçiyi ödeme maaş bile ödemeye para yok mu diyorsunuz.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, büyük geçmiş olsun. Geçtiğimiz gün ani bir kararla anjiyo olmuşsunuz. İnşallah herhangi bir sorun yoktur. Kendinize iyi bakın. Unutmayın herşeyin başı sağlık.



Sn. Ziya Öztürkler, Güzelyurt’ta İlçe Başkanını geçerek büyük bir başarı elde ettiniz. Seçimlerde de tüm partililerden oy alacağınız konuşuluyor. Kolay gelsin.



Sn. Asım Vehbi, ARUCAD olarak yabancı ülke üniversiteleriyle işbirliği antlaşmalarıyla üniversitenizin gelişmesini hızlandırıyormuşsunuz. Kısa süre içinde üniversitenin önemli büyüme kaydettiği gözden kaçmıyor. Kolay gelsin.

