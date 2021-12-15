Sn. Faiz Sucuoğlu, dün yaptığınız açıklamada halka stokçuluk yapanları ‘ALO 171’ hattına şikayet etmesi çağrısı yaptınız. Bizce bunu yapmak yerine fiyat denetimi yapılmasını sağlamanız daha iyi olacak.





Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, partinizin milletvekilliği aday belirleme ve sıralama seçiminin bazı şaibeli olaylar nedeniyle parti içinden sert eleştiriler olduğu haberleri geliyor. Bu konuda partililerinizi yatıştırmak da siz ve başkana düşer herhalde.





Sn. Resmiye Canaltay, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden yol yapım çalışmaları konusunda bazı yerlerden şikayetler geliyor. Bunların başında yol seviyelerinin bazı yerlerde çok yükseltilmesi geliyor.





Sn. Dursun Oğuz, partinizin yaptığı son seçimde aldığınız oy sayısı dikkatlerden kaçmadı. Maliye Bakanlığı gibi bir bakanlığın başında olmanıza rağmen aldığınız oy sizin sevilen bir kişi olduğunuzu gösteriyor.





Sn. Levent Çağdal, Benzinciler Birliği olarak son 1 ay içinde petrol istasyonlarında yaşanan akaryakıt sıkıntısının ne kadar zaman daha süreceğini tahmin ediyorsunuz?



Sn. Hasan Sertoğlu, bu hafta sonu başlayacak olan BTM 1. Lig maçlarının hakemleri konusunda bir sıkıntı yaşanmayacak inşallah. Zira son haftalarda birçok hakemin Covid-19’a yakalanması hakem kadrosunu daralttığını görüyoruz.

