Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde son günlerde ekonomi komitesiyle toplantılarınız dikkatlerden kaçmadı. Bu komitenin almış olduğu kararları hükümete iletiyor musunuz?



Sn. Önder Sennaroğlu, yapılan milletvekilliği aday belirleme seçimi sonucunda liste dışında kalmışsınız. Bizce bu sizin için daha iyi olacak. Artık emeklilik günlerinizi çiftliğinizde geçirebilirsiniz.



Sn. Ali Pilli, gerek Türkiye’de gerekse komşumuz Güney Kıbrıs’ta görülen Omicron Varyantı’nın ülkemizde de ortaya çıkması herhalde an meselesi. Bu konuda halkı uyarıcı yayınlar yapmanızda fayda var.



Sn. Sunat Atun, ülkede akaryakıt sıkıntısı olmayacağını söylemenize karşın K-Pet bayisi istasyonların birçoğu satacak akaryakıt alamadıkları için kepenk kapattı. Bu durum oldukça düşündürücü değil mi sizce?



Sn. Tufan Erhürman, parti olarak hem tecrübeli hem de genç adayların harmanlanmış bir milletvekili aday listesi ile seçime gireceksiniz. Ancak bu seçim solda daha fazla partinin seçime girecek olması sizin için bir handikap gibi.



Sn. Ali Karavezirler, uzun bir süreden beridir sizi pek medyada göremiyoruz. Değirmenlik Belediyesi olarak eski günlere dönmeniz için yolcu gelişinin artması gerekiyor herhalde.



