Sn. Faiz Sucuoğlu, akaryakıt probleminin çok önceden çözülmesi gerektiğini söylediniz. Ama unutmayın ki sizin hükümete geldikten sonra bulduğunuz zam yaparak çözüm üretme yönteminiz vatandaşın belini büktü.



Sn. Olgun Amcaoğlu, IGSCE ve A Level sonuçlarıyla Türkiye üniversitelerine öğrenci alınmayacağı haberleri hem öğrencileri hem de velileri oldukça büyük endişeye itti. Dün yaptığınız açıklamada bunun çözüleceğini söylediniz. Umarız öyle olur.



Sn. Dursun Oğuz, Meclis gündeminde bulunan yeni vergi yasa tasarısı ücretli olarak çalışanı adeta yoksulluğa itme tasarısı olarak değerlendiriliyor. Umarız bu hatadan tez zamanda dönülür.



Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz Demokrat Parti’ye seçimler için milletvekili aday adaylığına başvuran sayısı herhalde moralinizi düzeltmiştir. Zira açıklanan rakam oldukça yüksek bir rakam.



Sn. Tolga Atakan, aldığımız bilgiye göre 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde aday olmayacağınızı partiye bildirmişsiniz. Anlaşılan sizin için işleriniz bu dönemde siyasetten daha önemli.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgeniz İskele’yi de kapsayan son imar planının Başbakan tarafından imzalanması sonrasında bölgeye yatırımlar için çalışmalar hız kazanmış. Anlaşılan kısa zamanda bölgeniz yeni bir Maraş olacak.

