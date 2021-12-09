Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurmanızın üzerinden daha bir ay geçmemesine karşın yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle parti olarak oy oranınızın düşeceğini düşünüyor musunuz?



Sn. Ali Pilli, son günlerde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sayıları oldukça fazla artmasının sebebi nedir? Zira geçmişte yoğun bakımda yatan hastaların sadece yüzde 10’u hayatını kaybederken bu sayı şu anda iki katına ulaştı.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler Aralık ayının ilk haftası geride kalırken, bereketli yağmurların düşmesine rağmen taban gübresi bulamamalarından dolayı tarlalarına ekim yapamamışlar. Birçok çiftçi ise taban gübresiz ekim yapmış. Bunun anlamı yağışlar iyi olsa bile rekoltenin düşeceği anlamına geliyor.



Sn. Sunat Atun, dün yaptığınız basın toplantısında Kıb-Tek’in içinde bulunduğu durumu anlatarak sanki de bir okkalı zammın haberini vermişsiniz gibi geldi. İnşallah bu kış gününde böyle bir şey olmaz.



Sn. Kudret Özersay, parti olarak hedefi son milletvekilliği seçimlerinde alınan oy oranının üzerine taşımak olarak belirlemişsiniz. Ancak bunun için boykotçuları sandığa döndürmeniz gerekecek.



Sn. Dr. Halil Hızal, milletvekilliği adaylığınız hayırlısı olsun. Sevilen bir doktor ve TDP parti genel sekreteri olarak sandıktan çıkma şansınızın yüksek olduğunu düşünüyoruz.

