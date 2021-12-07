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Sn. Ersin Tatar, dün KKTC Merkez Bankası Başkanı ile yaptığınız toplantıda acaba para birimini değiştirme gibi bir konuyu gündeme aldınız mı? Örneğin Kıbrıs Lirası’na geçmeyi düşünebiliriz değil mi?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, okullarda vaka sayılarının artışına rağmen yüz yüze eğitimin sürmesi velileri mutlu ediyor. Zira online eğitimle okuldan kopan öğrenciler şimdi ancak kendilerine geldiler.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, müsteşarınız Serhan beyin verdiği röportajda 2022 yılı için Azerbaycan ve Çin’de turizm atağına kalkılacakmış. Bizce de önemli bir potansiyeli olan ülkeler. Umarız buralarda tanıtım yapılabilir.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı olarak ülkenin büyük bir bölümünde çiftçilerin tarlalarını taban gübresiz ektiğinden haberiniz var herhalde. Bunun sebebi ise halen ülkeye taban gübresinin getirilememesi.
 
Sn. Mehmet Çıldır, Demokrat Parti’den milletvekilli adayı olarak çalışmalara başlamışsınız. Ancak vizyonunuzu iyi belirleyip o şekilde hareket etmenizde fayda var.
 
Sn. Kemal Köseoğlu, oğlunuz Ergün’ü vatani hizmet için dün Gülseren Eğitim Kışlası’na teslim etmişsiniz. Bir yıl göz açıp kapayana kadar geçer. Hayırlı teskereler diyelim.
 
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