Sn. Faiz Sucuoğlu, dün imzaladığınız Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı hayırlısıyla yürürlüğe girecek. Ancak başta çevreci örgütler olmak üzere birçok dernek bu İmar Planı için mahkemeye gidecek diye duyduk. Kolay gelsin.



Sn. Dursun Oğuz, Türkiye’de son iki günde yaptığınız temaslar herhalde maddi kaynak için olumlu geçti. Zira Başbakan Sucuoğlu, Kasım ayı maaşları ve Aralık ayı maaşlarında sıkıntı olmayacağını hatta 3 Ocak’ta 13. Maaşların ödeneceğini açıkladı.



Sn. Olgun Amcaoğlu, ortaokul ve liselerde ilk sınavlar geride kalırken, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde bazı sınıfların Matematik öğretmenleri yokmuş. Yıl 2022 olurken, halen öğretmen eksikliğini konuşmak doğru olmasa gerek.



Sn. Mehmet Harmancı, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Lefkoşa’da yeni Kadın Sığınma Evi’ni hizmete koymanız çok anlamlı. İnşallah burası birçok kadına sıcak bir yuva olacaktır.



Sn. Ceran Tunalı, o kadar dikkat etmenize karşın siz de Covid-19’a yakalanmışsınız. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah tez zamanda atlatırsınız. Kendinize iyi bakın.



Sn. Ertuğrul Hasipoğlu, dün önemli bir ziyaretçiniz varmış. Cumhurbaşkanı Tatar ve eşinin yaptığı ziyaret sonrasında sosyal medyadan paylaşımını gördük. Maşallah sıhhatiniz yerinde görünüyor.

