Sn. Ersin Tatar, Londra’da Aralık ayı sonunda oynanması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı için acaba ülkemiz takımlarından bir ekip de Londra’ya gidecek mi? Yoksa bu pandemi koşullarında bunu kabul eden takım yok mu?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiye taban gübresi için torba başına 70 TL destek vereceğinizi açıkladınız. Ancak halen bugün oldu çiftçi taban gübresi alamadı. Ekim zamanı geldi de geçiyor bile.



Sn. Sunat Atun, elektrik üretimi için fuel oil kullanımı yerine gaz tribünlerine geçiş için çalışmalara başlanmış. Ancak bu süreç biraz sancılı olacağa benziyor. Kolay gelsin.



Sn. Koral Çağman, pandemi koşulları ve yükselen döviz kurları nedeniyle zor günler yaşayan esnaf ve sanayiciler sosyal sigorta ile ihtiyat sandığı yatırımlarını da herhalde aksatmaya başlamıştır. Bu konuda bir çalışma yapmanızda fayda var.



Sn. Hasan Öztaş, ülkemizde bulunan CHP Büyükşehir Belediye başkanlarından oluşan heyetten bazıları sizinle görüşmüş. Bu görüşmelerde herhalde belediyecilik konusunda karşılıklı işbirlikleri de konuşulmuştur.



Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in sezona iyi başlamasına karşın son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlar hedeften uzaklaşmanıza sebep oluyor. Bu istikrarsız sonuçların sebebi nedir sizce?

