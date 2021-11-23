banner583
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
7 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
70 0
 
37 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
28 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
44 0
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
53 0
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
86 0
banner661
banner726

Mesajınız Var

banner476

banner714
Mesajınız Var
banner721
Sn. Ersin Tatar, Londra’da Aralık ayı sonunda oynanması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı için acaba ülkemiz takımlarından bir ekip de Londra’ya gidecek mi? Yoksa bu pandemi koşullarında bunu kabul eden takım yok mu?
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiye taban gübresi için torba başına 70 TL destek vereceğinizi açıkladınız. Ancak halen bugün oldu çiftçi taban gübresi alamadı. Ekim zamanı geldi de geçiyor bile.
 
Sn. Sunat Atun, elektrik üretimi için fuel oil kullanımı yerine gaz tribünlerine geçiş için çalışmalara başlanmış. Ancak bu süreç biraz sancılı olacağa benziyor. Kolay gelsin.
 
Sn. Koral Çağman, pandemi koşulları ve yükselen döviz kurları nedeniyle zor günler yaşayan esnaf ve sanayiciler sosyal sigorta ile ihtiyat sandığı yatırımlarını da herhalde aksatmaya başlamıştır. Bu konuda bir çalışma yapmanızda fayda var.
 
Sn. Hasan Öztaş, ülkemizde bulunan CHP Büyükşehir Belediye başkanlarından oluşan heyetten bazıları sizinle görüşmüş. Bu görüşmelerde herhalde belediyecilik konusunda karşılıklı işbirlikleri de konuşulmuştur.
 
Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in sezona iyi başlamasına karşın son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlar hedeften uzaklaşmanıza sebep oluyor. Bu istikrarsız sonuçların sebebi nedir sizce? 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.