Sn. Faiz Sucuoğlu, Türkiye’ye önümüzdeki günlerde acaba bir ziyaretiniz olacak mı? Zira hükümete gelen her Başbakan genelde Türkiye’ye giderek destek talep ediyor. Özellikle yaklaşan yeni yıl için mali destek şart olacak…



Sn. Fikri Ataoğlu, Cittaslow Belediyeciliğin merkezi İzmir’in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adamızdaydı. Acaba sizinle de bir görüşme gerçekleştirdi mi?



Sn. Olgun Amcaoğlu, ilk ve ortaokullarda önümüzdeki günlerde bir ara tatil olması beklentisi var. Zira geçtiğimiz yıllarda böyle olmuştu. Bu konuda Türkiye ve dünya örnekleri mevcut…



Sn. Resmiye Canaltay, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tatar ile Anastasiadis’in anlaşmaya vardığı 5G kullanımı ile ilgili bir bilgilendirme yapılması gerek. Zira bunun nasıl olacağını merak eden çok kişi var…



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Jimnastik Federasyonu ile işbirliğiniz sonucunda miniklerle başlayan Türkiye’deki yarışmalara katılım süreci inşallah her kategoride devam eder…



Sn. Mehmet Harmancı, 23 Ocak tarihinde yapılacak milletvekilliği seçimleri için adaylık düşünceniz var mı? Zira destekçileriniz başarılı belediye yönetiminiz sonrasında milletvekilliğine aday olmanızı bekliyor…



