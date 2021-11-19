Sn. Ersin Tatar, eski bir Maliye Bakanı olarak dövizin bu şekilde yükselerek TL’nin değer kaybetmesine nasıl bir çözüm önerirsiniz? Vatandaşın cebindeki para adeta eridi.





Sn. Dursun Oğuz, son bir haftada nerdeyse yüzde 10 civarında değer kaybeden Türk Lirası nedeniyle Maliye’nin kasasındaki açık herhalde daha da büyüdü. Zira vatandaş alışveriş yapmayınca Maliye’nin kasasına da vergi geliri düşmüyordur.





Sn. Ali Pilli, her geçen gün artan vaka sayıları tedirginlik yaratırken, gerek vatandaşların bireysel önlemlerini almadıkları gerekse denetimlerin yeterli olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Bakanlık olarak bazı kararları yeniden uygulamaya koymanız yerinde bir adım.





Sn. Sunat Atun, daha koltuğunuzu ısıtmadan akaryakıt zammına onay verdiniz. Ancak anlaşılan elinizde de pek bir şey yok. İnşallah bu zamlar daha da artmaz.





Sn. Vargın Varer, deneyimli bir ekonomist olarak, Türkiye Merkez Bankası’nın faizi bir puan daha düşürmesinin sebebini ne görüyorsunuz? Bu yapılanlar yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmek için mi yoksa başka bir gaye mi var dersiniz?



Sn. Hasan Sertoğlu, son günlerde takımların birçoğunda artan Covid-19 vakaları futbolseverleri endişelendiriyor. İlk devrenin sonuna doğru ilerlerken yaşanan bu durum inşallah maçların durmasına sebep olmaz.

