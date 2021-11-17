Sn. Faiz Sucuoğlu, önceki gün yapılan toplu temel atma ve açılış törenleri sırasında çekilen fotoğrafların bazılarında sizin olmayışınız farklı yorumlara neden oldu. Umarız bu farklı yorumlar yanlıştır.



Sn. Olgun Amcaoğlu, katıldığınız bir etkinlikte dile getirdiğiniz ‘Bugüne kadar neden Kıbrıs Türk Tarihi üniversitelerimizde okutulmadı?” siteminize katılmamak mümkün değil. İnşallah bu yıl DAÜ ve YDÜ’yle başlayan dersler tüm üniversitelerimize yayılır.



Sn. Kutlu Evren, ülkemizde son günlerde yine artış gösteren ölümlü trafik kazaları konusunda İçişleri Bakanlığı olarak bir çalışma yapmanızda fayda var. Arka akaya yaşanan ölümlü kazalarda trafiğe genç yaşta insanlarımızı kurban vermek herkesi üzüyor.



Sn. Ali Pilli, son günlerde artan pozitif vakalar anlaşılan Sağlık Bakanlığı’nı endişelendirmekte. İki doz aşı olanların yeni varyantlara karşı direncini kaybettiğini mi düşünüyorsunuz?



Sn. Raif İlker Buran, ülkemizin hafta sonu itibariyle yağışlı havanın etkisine gireceği konuşuluyor. Acaba bu yağışlı hava ülke genelini etkileyecek mi? İnşallah tüm ülke bol yağış alır.



Sn. Mevlüt Orhun, ülkemizin değerli sporcularından olan ve alt yapısını KKTC’de alarak Anadolu Efes takımına giden Erten Gazi’nin Türkiye Basketbol Milli takımına seçilmesi herhalde siz başta olmak üzere basketbol camiasını gururlandırmıştır.

