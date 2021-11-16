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Sn. Sunat Atun, akaryakıt fiyatları biraz gerilemesine kaşın dövizde yükseliş sürüyor. Acaba her ay yapılan fiyat düzenlemesinde yine akaryakıta zam var mı? Yoksa hükümet olarak seçime kadar zam yapmamak için diretecek misiniz?
 
 
Sn. Dursun Oğuz, bugün Meclis komitesinde görüşülmeye başlanacak olan 2022 Yılı Mali Bütçesi geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 22 civarında büyümüş. Bu büyümede reel sektörün payı ne olacak?
 
 
Sn. Resmiye Canaltay, aldığımız haberlere göre, ülke genelinde gerek anayollarda gerekse köyler arası yollarda yapılması gereken iyileştirme çalışmaları ve yeni yol yapımlarını bugünlerde hızlandırmışsınız.
 
 
Sn. Ahmet Soyalan, Polis Teşkilatı olarak özellikle son zamanlarda artan telefoniyen dolandırıcılık girişimlerini önlemek için teşkilat olarak sürekli çalışıyorsunuz. Ancak bu olayların ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Allah kolaylık versin.
 
 
Sn. Ahmet Benli, 3 yıl önce söz verdiğiniz gibi Gönyeli’yi tam bir kent yapmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyormuşsunuz. Bu arada 2022’de yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden adaylığı düşünüyor musunuz?
 
Sn. Osman Emiroğlu, takımınız Gönyeli’nin bu sezon başlarken alt sıralarda kalacağı konuşulurken, şimdi liderlik koltuğunu bırakmamanızın şaşkınlığı yaşanıyor. Acaba bu yükselişi sırrı kolej takımı havasını yakalamanız mı? Bol şanslar diliyoruz…
 
 
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