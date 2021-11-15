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Sn. Ersin Tatar, göreve gelişinizden itibaren dile getirdiğiniz ayrı bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38. yaşında. Bundan sonraki yıllarda artık tanınmış bir devlet olmak için çalışmanızda fayda var…
 
Sn. Faiz Sucuoğlu, seçim hükümeti olarak değil de 5.yıllık bir iktidar hükümeti olacağınızı dile getirdiniz. Ancak yaklaşık 2 ay sonra yapılacak olan seçimler sonucunda tek başına iktidar olma şansınız ne görüyorsunuz?
 
Sn.  Sunat Atun, bakanlığınıza bağlı Elektrik Kurumu’nun dün Lefkoşa genelinde yaptığı bakım onarım çalışmaları nedeniyle büyük mağduriyet yaşanmasına neden olmuş. Bu gibi uzun zamanlı kesinti umarız bir daha yaşanmaz…
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçiler ekim çalışmalarına başlarken tarlalarına atacak taban gübresi bulamadıkları için ekime başlayamamış… Bu konuyla ilgili Kooperatifi devreye sokmanızda fayda var…
 
Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak doğaya bu sezon için ne kadar keklik bırakmayı planlıyorsunuz. Zira bölgelerde keklik popülasyonu oldukça azalmış…
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak bölgenizde yatırımların artması sonrasında yeni projeleri devre koymaya devam ediyormuşsunuz. Bu arada bölgenizde size karşı adayların çıkacağını duyduk. Kolay gelsin…
 
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