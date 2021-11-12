Sn. Nazım Çavuşoğlu, tarım sektörünün ayakta kalabilmesi adına önümüzdeki günlerde hem hayvancılara hem de kuru ziraatla uğraşan çiftçilere destek paketini devreye sokacağınızı açıklamanız bir nebze olsun tarımla uğraşanları ümitlendirdi. Umarız bu açıklamanız sözde kalmaz.



Sn. Olgun Amcaoğlu, orta eğitimde önümüzdeki hafta başlayacak olan ilk dönem ilk sınavları öncesinde halen bazı okullarda öğretmen eksikliği olduğu bilgisi alıyoruz. Bu konuda nasıl bir çalışma yapılacak?



Sn. Dursun Oğuz, yavaş yavaş Aralık ayına ilerlediğimiz bugünlerde Maliye’nin kasasının boş olduğunu düşünecek olursak 13. Maaş ödemelerinin bu yıl aksayabileceğini söyleyebilir miyiz? Yoksa bunun için konuşmak daha erken mi dersiniz?



Sn. Sunat Atun, daha bakanlık koltuğunuza oturur oturmaz Kıb-Tek’te ek mesai ödeme sorununu kucağınızda buldunuz. Anlaşılan bir enkaz devraldınız. Kolay gelsin.



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarı olarak herhalde eski Başbakan Ersan Saner Bey ile yaptığınız çalışmalara ayni şekilde devam ediyorsunuz. Zira uzun yıllardır bu şekilde bakan ve başbakan değişimlerini gören bir bürokratsınız.



Sn. Uğur Dereliköylü, Akçay Muhtarlığı olarak köyünüzde yapımına devam ettiğiniz Dr. Fazıl Küçük Kültür ve Sanat Evi projenizde hızla ilerliyormuşsunuz. Allah kolaylık versin. 15 Ocak tarihinde açılması planlanan binanın daha öncesinde tamamlanacağından kuşkumuz yok.

