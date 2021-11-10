Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizin üzerinden bir yıl geçmenize karşı seçim kampanyasında medyada çıkılan reklamların ücretleri bugün oldu halen UBP tarafından ödenmedi. Bu konuya bir çözüm için çalışma yapmanızda fayda var.





Sn. Ali Pilli, ikinci kez Sağlık Bakanı olmanız sonrasında göreve gelir gelmez ilk icraatınız hastanelerde sistem değiştirmek olmuş. Öncelikte Güzelyurt bölgesindeki Cengiz Topel Hastanesi sistemini değişmek olmuş. Kolay gelsin.



Sn. Olgun Amcaoğlu, erken seçim tarihinin ilk dönemin son sınavlarıyla çakışması inşallah sıkıntı yaratmaz. Bu arada okullarda halen eksik öğretmen olması velileri endişelendiriyor. Bizden iletmesi.



Sn. Ersan Saner, dün bir gazetemize verdiğiniz demeçte erken seçim için 23 Ocak tarihinin fiziken uygun olmadığını ifade ettiniz. Keşke bunu daha önceden dillendirseydiniz. İş işten geçtikten sonra bir anlamı kalmıyor.



Sn. Sertaç Bozatlı, milli bilardocu Mustafa Alnar’ın Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanması oldukça gurur verici bir başarı. Bu başarıyı ödüllendirmenizde fayda var.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak yeni projeler konusunda 2021 yılını biraz sönük tamamlayacak gibisiniz. Herhalde bunun en büyük sebebi Covid-19 pandemisi nedeniyle düşen gelirleriniz olsa gerek.



