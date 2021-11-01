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Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak yılın son iki ayına girerken, cari açık 1 milyar TL’yi geçti. Acaba bu yıl 13. maaş ödemesi olacak mı?
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta başında toplanmayı başaran Cumhuriyet Meclisi’nin onayladığı Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi sonrasında çiftçilerin gözü kulağı bu haftaya döndü. Ancak aldığımız haberlere göre ödemelerin hepsinin yapılamayacağı yönünde.
 
Sn. Kutlu Evren, Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın Birleşik Kurul’da onaylanmasına karşın halen Bakanlar Kurulu’nda onaylanmadığı bilgisi var. Acaba doğruluk payı nedir?
 
Sn. Osman Cook, Büyük Av sezonun ilk haftası geride kalırken, avcılar gerek kanatlı gerekse tavşanın geçtiğimiz yıla göre çok azaldığını ifade ettiler. Bunun sebebi kuraklık mı yoksa hastalık mı? Bunun araştırılmasında fayda var.
 
Sn. Osman Çıldır, takımınız Gönyeli’nin yıllar sonra Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturması camiada büyük bir sevinç yarattı. İnşallah bu koltuğu korumayı başarırsınız.
 
Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, hafta sonu yapılan UBP kurultay beklenenin aksine oldukça sakin geçti. Bu da herhalde Ulusal Birlik Partisi farkı olsa gerek.
  
 
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