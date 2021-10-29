Sn. Erhan Arıklı, göreve gelirken ‘hayatı ucuzlatacağız’ sloganı ile başlamıştınız. Ancak bugüne kadar ucuzlatmayı bırakın zamlardan halkın beli kırıldı. Demek ki bazı şeyler için büyük konuşmamak gerek.



Sn. Fikri Ataoğlu, Antalya’daki Turizm Fuarı gelecek yıllar için Kuzey Kıbrıs turizmi için gelecek vaat ediyor mu? Bizce etkin tanıtımlarla Türkiye’den daha fazla turist getirme mümkün.



Sn. Resmiye Canaltay, partinizin hafta sonu gerçekleştireceği kurultay öncesinde yaşananlar konusunda hiç sizin yorumunuzu duymadık. Senelerce babanızın başkanlık ettiği UBP’nin bu durumda olması herhalde babanızı çok üzmüştür.



Sn. Hasan Öztaş, bölgenizde günlerdir yapılan aramalara rağmen Yamaçköy’lü vatandaşın bulunamaması herhalde moralinizi bozmuştur. Ancak üstünüze düşeni yaptığınıza emin olabilirsiniz.



Sn. Levent Çağdal, bazı benzin istasyonlarının önceki akşam akaryakıta zam yapılacağının kesinleşmesi sonrasında satışlarını durdurduğunu öğrendik. Bunun anlamı stokçuluk yapmak değil mi?



Sn. Umut Öksüzoğlu, bir süreden beridir ülkede yaşanan tıbbi ilaç eksikliği konusunun artık bugünlerde tavan yaptığı ifade ediliyor. Özellikle kanser ilaçlarının olmayışı vatandaşı çıldırtıyormuş. Bu konuda bir çözüm yolu var mı?

