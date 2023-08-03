Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bir vatandaşımız, son zamanlarda gündemde olan Alsancak bölgesindeki Mare Monte sahiline küçük kızıyla gitmek istediğini ancak gidemediğini ifade ederek bununla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız “Dün, küçük kızımla birlikte çocukluk anılarımın peşine düştüm. Mare Monte sahilindeki kraliçe havuzlarını kendi kraliçeme de göstermek istedim. Ne yazık ki bölgeye girmek mümkün olmadı; engeller ile karşılaştık” dedi.

Kısa bir araştırma sonunda, bu engellerin Mare Monte arazisine çöp ve moloz dökülmesini engellemek için oluşturulduğunu öğrendiğini ifade eden vatandaşımız “Bir yanda halkın denize erişme hakkından söz ediyoruz, diğer yandan sahil şeridini bile çöp ve moloz dolduruyoruz. İşte tam da bu nedenle Mare Monte arazisine bütünlüklü bir proje yapmak şart olmuştur” diyerek görüşünü paylaştı. Vatandaşımız sadece sahile sahip çıkmanın yetmeyeceğini vurgulayarak “Bölge bir bütün olarak, çeşitli aktivite merkezleri, tarihi eser kalıntıları, düğün alanı ve spor olanakları ile genç veya yaşlı bütün yurttaşlarımıza; yurttaş, turist veya yerleşik bütün bölge insanına hizmet eder hale getirilmelidir” dedi.

Bu konuda gerek yerel yönetimin gerekse devletin plan ve projeler yaparak bölgeyi canlandırması gerektiğini söyleyen vatandaşımız yetkilileri göreve davet etti.

