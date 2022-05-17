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Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor

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Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte en büyük çileleri olan sivrisineklerle boğuşmaya başladıklarını dile getirerek sitem ettiler.
Özellikle Ayluka Gölet bölgesine yakın yerlerde kalan birçok vatandaşın son günlerde sivrisineklerden dolayı adeta perişan olduklarını dile getiren Mağusa sakinleri, zaman zaman sinek ısırıklarından dolayı kol ve bacaklarında büyük şişmeler olduğunu ve zehirlendikleri kaygısına düştüklerini söylediler.
Belediyenin biyolojik ilaçlama yöntemleriyle sivrisineklere karşı mücadele ettiğinin kendilerine söylendiğini aktaran vatandaşlarımız, ancak bu yöntemin işe yaramadığının görüldüğünü dile getirdiler.
 
 
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