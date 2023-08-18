Lefkoşa’da sokak aydınlatma sorunları bir bir çözülüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, başkent Lefkoşa’da uzun bir süreden beridir vatandaşların sıkıntı yaşadıkları sokak aydınlatmaları için Lefkoşa Türk Belediyesi adım atarak bölge bölge sokak aydınlatma sorunlarını çözmeye başladı.

Yeni yasanın geçmesi ile birlikte Karayolları Dairesi ve Elektrik Kurumu ile uzun mesai, uzlaşı ve emekle, belediyeden 2013 yılından itibaren sorumluluğu alınan ve adeta kanayan bir yaraya dönüşen sokak aydınlatma problemleri giderilmeye başladığı bildirildi. Başlangıç olarak ana caddelerdeki sokak aydınlatmaları iyileştirilirken, yeni hedefin bulvar olduğu bize ulaşan bilgiler arasında.

LTB’nin ana caddeleri eksiksiz bir şekilde çözdükten sonra problemli olan bölgeler ve sokak araları için de aktif bir hareketlilik içinde olacağı ve kısa süre içinde tüm sokakların ışıldamaya başlayacağı belirtildi.

