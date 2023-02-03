Lefkoşa Açık Pazar esnafı isyan etti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı açık Pazar esnafı vatandaşlarımız, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete sunulan yeni Açık Pazar’da yer kiralayan esnaflar yeni kira bedellerinde dolayı isyan ettiklerini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Yaklaşık 1,5 yıldır hizmette olan yeni Pazar yerinde geçtiğimiz yıl kira bedelinin aylık 600 TL iken bu yıl LTB’nin kendilerinden kira bedeli olarak 1700 TL istediğini söyleyen esnaflar “Bu nasıl bir zam anlamakta güçlük çekiyoruz. Neredeyse 3 katına yakın bir zam yapılmış. Anlaşılır bir durum değil” dediler.

Zaten pazara gelen vatandaşların fiyatların yüksekliğinden dolayı alışveriş yapmadığını dile getiren esnaflar “Bizim 2 yıl önce günlük ciromuz şu an yarı yarıya düşmüş durumda. Bir de bu zamla adeta elimizde beş kuruş kazancımız kalmayacak” diye konuştular.

Bu zam kararının neye göre alındığını sorgulayan esnaflarımız, LTB yetkililerinin bu konuyu yeniden gündemlerine alarak bir değerlendirme yapmasını beklediklerini sözlerine eklediler.

