banner913
banner885
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
3 0
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
9 0
 
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
12 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
9 0
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
12 0
Aslan geriden gelip kazandı
Aslan geriden gelip kazandı
14 0
banner915

Lefkoşa Açık Pazar esnafı isyan etti

banner476

banner825
Lefkoşa Açık Pazar esnafı isyan etti
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı açık Pazar esnafı vatandaşlarımız, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete sunulan yeni Açık Pazar’da yer kiralayan esnaflar yeni kira bedellerinde dolayı isyan ettiklerini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Yaklaşık 1,5 yıldır hizmette olan yeni Pazar yerinde geçtiğimiz yıl kira bedelinin aylık 600 TL iken bu yıl LTB’nin kendilerinden kira bedeli olarak 1700 TL istediğini söyleyen esnaflar “Bu nasıl bir zam anlamakta güçlük çekiyoruz. Neredeyse 3 katına yakın bir zam yapılmış. Anlaşılır bir durum değil” dediler.
Zaten pazara gelen vatandaşların fiyatların yüksekliğinden dolayı alışveriş yapmadığını dile getiren esnaflar “Bizim 2 yıl önce günlük ciromuz şu an yarı yarıya düşmüş durumda. Bir de bu zamla adeta elimizde beş kuruş kazancımız kalmayacak” diye konuştular.
Bu zam kararının neye göre alındığını sorgulayan esnaflarımız, LTB yetkililerinin bu konuyu yeniden gündemlerine alarak bir değerlendirme yapmasını beklediklerini sözlerine eklediler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.