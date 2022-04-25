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LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor

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LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
 

 
Ayaklı Gazete köşemizden geçtiğimiz ay LAU öğrenci otobüsünün Güzelyurt terminaline girmediğini ve terminal karşısında yağmurda yada sıcakta öğrencilerin LAÜ otobüsünü beklediğini yazmıştık.
Haberimiz üzerine Güzelyurt Belediyesi ile terminalde otobüs şirketi olan kişilerin görüşmesi üzerine LAÜ otobüslerinin artık Güzelyurt terminaline girerek öğrencilerini almaya başladığını bildiren bölge muhabirimiz Niyazi Ergülen, sıkıntının böylelikle bir süreliğine giderildiğini bildirdi.
Terminalden yolcu alan diğer şirketlerin LAÜ otobüslerinin oldukça büyük otobüsler olması nedeniyle terminalde tehlike yarattığı için buraya girmesine izin vermediklerini kendisine ilettiklerini belirten Niyazi Ergülen, buradaki diğer otobüs şirketlerine ait otobüs veyahut minibüslerin küçük olduğu için sıkıntı olmadığını kendisine aktardıklarını söyledi.
Öğrencilerin ise terminal içinden servis otobüsüne binmeleriyle mutlu ve güvenli oldukları bildirildi.
 
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