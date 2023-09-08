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“Lastikçilere çalışır olduk”

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“Lastikçilere çalışır olduk”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün biraz daha bozulan yollar nedeniyle adeta artık makinist ve lastikçilere çalıştıklarını dile getirerek bu konudaki görüşlerini aktardılar.
Özellikle Mağusa’da birçok yolun bozulduğunu ve köstebek yuvası gibi delik deşik olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta görüldüğü gibi yollarımızdaki çukurların büyüklüğü her geçen gün artıyor. Bu nedenle de ne araçlarımızın lastik ve jantlarında hayır kaldı, ne de arabalarımızda” diyerek sitemlerini ifade ettiler.
Şehirler arası yolların da çok deforme olduğuna dikkat çeken sürücü vatandaşlarımız, kış aylarının yaklaştığını ve yağacak yağmurlar sonrasında çukurların daha da artacağını söylediler.
Ülkede seyrüsefer ruhsatı adı altında toplanan harcın nereye harcandığını çok merak ettiklerini ifade eden vatandaşlarımız, bu paranın yarısının yollara harcansa ülkede bozuk yol kalmayacağını iddia ettiler.
Aldıkları maaşların yarısını makinistlerle lastikçilere vermek zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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