Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin trafik aynası isyanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin kuzey batısındaki büyük geniş hizmet alanına sahip olan belediyemiz Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi sürekli trafik aynalarına zarar verilmesinden yana dertli.

Bize ulaşan bilgilere göre, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi olarak, birçok bölgede tehlike arz eden sokak ve yol çıkışların da halkın güvenliği açısından belirlenen yerlere montelenen aynaların sürekli olarak kırıldığını gözlemlediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bunun ile ilgili Belediye'nin sunmuş olduğu her türlü hizmette zarar vermek bir suç olduğu ve tespit edildiği durumda gerekli cezai işlemin uygulanacağını bildiren Belediye artık bu gibi kamu mallarına zarar verilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Geçmiş aylarda da bu bölgede ayni şekilde kurulan aynaların kırılması nedeniyle yeniden monte edilen aynaların bazı kişilerce kırılması belediyeyi çileden çıkardı.

