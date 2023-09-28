Küçükbaş hayvancısı, kan alım zamanından dertli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan hayvancı bir vatandaşımız, Hayvancılık Dairesi ile Veteriner Dairesi’nin her yıl yaptığı hayvanlardan kan alarak hastalık tespiti yapma çalışmasının zamanının uygun olmadığını savunarak bize sitemlerini iletti.

Hayvancı vatandaşımız, küçükbaş hayvanlarda bugünlerde doğum yapma olduğunu belirterek “Kan tahlili yapmanın zamanı doğrumu sorarım sizlere. Tam doğum zamanı hepsi gün saat bekler. Bunlar gelir dan dun koştururlar, strese girer hayvanlar perişan olurlar” dedi.

Veteriner Dairesi’nden çalışanların iki haftadır kendisini aradıklarını ifade eden hayvancı vatandaşımız “Zamanı değil derim mecbur ederler. Kanları aldılar gittiler. Koyunumun biri erken doğum yaptı zor kurtardık”. diyerek sitem etti.

Bu işlerin nasıl organize edildiğini sorgulayan vatandaşımız “Umurlarında değil üreticinin emeği her sene ayni sorun ağır gebelik döneminde olmaz bu işler” diyerek yetkilileri bu konuda yeniden bir zaman belirlemeye davet etti.

