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Koop Süt kapaklarını açana aşk olsun

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Bu Koop Süt kapaklarını açana aşk olsun. Sanki de hiç açılmaması için yapılmış kapaklar

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Koop Süt kapaklarını açana aşk olsun
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin öz kuruluşlarından biri olan Kooperatif Merkez Bankası yan kuruluşu Koop Süt’ün son haftalarda kullandıkları açma kapaklarının oldukça sıkıntı yarattığını iddia ettiler.
Vatandaşlarımız, daha önce birkaç kişiden daha bu konuda şikayetler duyduklarını ancak inanmak istemediklerini fakat kendilerinin de geçtiğimiz hafta aldıkları Koop Süt kutularının kapaklarını açmak için epeyçe uğraştıklarını dile getirdiler.
“Bu Koop Süt kapaklarını açana aşk olsun. Sanki de hiç açılmaması için yapılmış kapaklar” diyerek bu kapakları kimin imal ettiğini sorgulayan vatandaşlarımız, Koop Süt’ün neden sürekli kapak değiştirdiğini sorguladılar.
 
 
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