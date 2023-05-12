Kişiye özel yol çökünce yeniden çalışma yapılmaya başlandı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız, fotoğrafta görülen yolun bir tepenin üzerinde olan villaya gittiğini ifade ederek “Bütün dağ aşağıya inmişti sözde “kamu yolu” tepenin üzerindeki villaya ulaşabilsin diye” şeklinde konuşarak tüm itirazlara rağmen yolun yapıldığını belirttiler.

Vatandaşımız “O zaman itiraz etmiştik bu yol inşaatına. Şimdi birkaç yağmurdan sonra çökmeler olunca yolu güvenli hale getirmek için dağdan yeniden parçalar kopartılmaya başlandı” diyerek bu işin sonunun ne olacağını merakla seyrettiklerini söyledi.

Kişiye özel doğa katliamına neden göz yumulduğunu anlayamadıklarını vurgulayan vatandaşımız, doğanın bu şekilde tahrip edilmeyi kabul etmediği için de yolda çökmeler oluştuğunu savunarak herkesi daha duyarlı davranmaya davet etti.

