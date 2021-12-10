Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusalı bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizin büyük kentlerinden biri olan Gazimağusa’nın alt yapı bakımından oldukça gerilerde kaldığını dile getirerek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitem etti.

Mağusa’nın hızlı büyüyen bir kent olmasına karşın son yıllarda alt yapısının ayni oranda gelişmediğine dikkat çeken vatandaşımız, birçok bölgesinde kanalizasyon problemi yaşandığını, yıllardır, kazılan Salamis yolunun yeniden asfaltlanmadığını ifade etti.

Ancak kendisinin değinmek istediği konunun başka olduğunu belirten vatandaşımız, fotoğrafta görülenin bir yol kenarındaki kaldırımda bulunan ada şeklindeki çöp kutusu alanı olduğunu söyledi.

Bu alanda bulunan çöp kutusunun kırıldığı için mi yoksa yenilenmesi için mi buradan sökülmesine karşın aylardır yerine yenisinin konulmadığını söyleyen vatandaşımız “Çöp kutusunun yerinde şimdi sadece bir plastik çubuk ve tel bulunuyor. Burası bir bubi tuzağını andırıyor. Zira geceleyin burada yeterli aydınlatma olmadığı için buradan hecen bir vatandaşın bu kazığa takılması an meselesi” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Kentin göbeğindeki bubi tuzağını andıran bu tehlikenin görmezden gelinmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız, yetkilileri göreve davet etti.



