Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, iğneden ipliğe her tarafta yapılan zamların bazı işletmeler tarafından çok abartıldığını dile getirerek fiyatlardaki anormal artışlarla ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, gerek evlerinde gerekse mahallelerinde bulunan kediler için uzun yıllardır paket paket tavuk ciğeri alarak onları beslediklerini dile getirerek “Zira tavuk ciğerinin fiyatının düşük olduğu için büyük bir külfet olarak görünmüyordu” dediler. Ancak bugüne kadar çok büyük bir masraf olarak görünmeyen kedilere aldıkları tavuk ciğerinin kısa zaman içinde % 100’den fazla zamlandığını belirten vatandaşlarımız “Geçmişte aldığımız tavuk ciğeri 8.5 TL idi, kısa süre önce 12.5 TL oldu. Şimdi ise 19.90 TL oldu. Hey babam. Millet et alamaz ciğer alır kavururdu, o da altın oldu” diyerek bu fiyat artışına tepkilerini dile getirdiler.

Bu gidişle düşük gelirli insanların evlerine ne kırmızı et ne de beyaz et ve benzerlerini getiremeyeceğini vurgulayan vatandaşlarımız, ülkenin bu duruma gelmesine anlam veremediklerini sözlerine eklediler.