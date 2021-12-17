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Kazaya davetiye çıkaran yollar

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Alt yapısı tamamlanan yollardaki çizgilerin ve yollardaki olması gereken uyarı tabelalarının olmaması kazaya davetiye çıkarıyor

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Kazaya davetiye çıkaran yollar
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Vadili sakini bazı vatandaşlarımız, uzun zamandır çalışmaları süren Turunçlu – Vadili – Akdoğan – Gaziköy – İnönü bölgelerinde yapılan yol çalışmalarının Aralık ayı başında tamamlandığını ancak alt yapısı biten bu yolların eksiklikleriyle kazaya davetiye çıkardığını ifade ettiler.
Yaklaşık 6 aylık bir süre içinde yapılan yolların geniş olduğunu belirten vatandaşlarımız, nerdeyse 15 günden fazla bir süredir tamamıyla ulaşıma açılan yollarda ne kenar çizgilerinin ne de orta çizgilerinin bulunmadığına dikkat çekerek bunun kazaya davetiye çıkarmak olduğunu vurguladılar.
Alt yapısı tamamlanan bu yollardaki çizgilerin ve yollardaki olması gereken uyarı tabelalarının şu ana kadar yapılmadığını belirten Vadili sakini vatandaşlarımız “Bu yollardaki eksikliklerin giderilmesi için, İlla ki birilerinin canının yanması mı bekleniyor. Karayolları Dairesi ne iş yapıyor bu ülkede? Neden bu yollardaki çizgileri çizmiyorlar? Neden yol uyarı tabelalarını dikmiyorlar anlamıyoruz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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