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Kazanan sadece özel dershaneler

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Vatandaş böyle eğitim sisteminin bu topluma hiç bir yararı olmaz diyor

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Kazanan sadece özel dershaneler
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ilkokul eğitimi sonrasında çocuklarına İngilizce dilinde eğitim aldırmak isteyen ailelerin devlete bağlı kolejlere kayıt yaptırmak için yapılan Koleje Giriş Sınavları’nı eleştirerek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Devlet Kolejlerinde okumak isteyen çocukların bu cumartesi ilk basamak sınavına katılacaklarını hatırlatan vatandaşlarımız, bu çocukların Haziran'da bir daha sınava gireceğini belirterek bu durumu eleştirdiler.
“Aileler büyük streste, bir de 10 yaşındaki çocukları düşünün. Bu iş artık at yarışından da daha kötü oldu” diyen vatandaşlarımız, bir çocuğun en hızlı geliştiği bir dönemde yaşadığı bu stresin onu ilerde çok etkilediğini savundular.
Vatandaşlarımız, bu yarışta kazananların ise sadece özel dershaneler olduğunu vurgulayarak, “Böyle eğitim sisteminin bu topluma hiç bir yararı olmaz! Zararı da cabası” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
 
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