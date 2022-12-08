Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı



Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Güzelyurt bölgesinin idari yönetiminden sorumlu kurumlardan olan Güzelyurt Kaymakamlığı’nın verdiği yanlış bilgiyle Bakanlar Kurulu’nu da yanılttığı iddia edildi.

Bize ulaşan bazı bölge sakinleri “Yıllarca tüm İçişleri Bakanlarıyla dalga geçen Güzelyurt Kaymakamı yaptı yine yapacağını...” diyerek Hayvanları Koruma Derneği’ne arazi göstereceği yalanını söyleyerek, gelmiş geçmiş tüm bakanlarla adeta dalga geçen Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu dağı arazi gibi göstererek, Bakanlar Kurulu'nu da yanılttığını iddia ettiler.

Bölge sakinlerinin iddialarına göre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'e farklı bir arazi göstererek, Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkarmasına neden olan Kaymakamın, bakana farklı araziyi gösterdiğini, barınak amaçlı olarak farklı araziyi Bakanlar Kurulundan geçirerek kiraladığını belirttiler.

Bakanlar Kurulu kararıyla hayvan barınağı için anayola sıfır başlayan dağın, hayvan barınağı amaçlı verildiği iddia edilerek Kalkanlı halkının başlıca sorunu olan bu sorunun çözüme kavuşmaması için dağı arazi olarak seçen Güzelyurt Kaymakamı yüzünden konunun arap saçına döndüğü bildirildi..



