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Kargayla mücadele yeterli değil

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Avcılar, kargayla mücadelenin sadece Avcılılık Federasyonu çabasıyla sürdürülemeyeceğini av meraklılarının da av sezonu içinde karga avlaması gerektiğini ve bunun da teşvik edilmesi gerektiğini belirtti

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Kargayla mücadele yeterli değil
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde büyük av sezonu ve ince av sezonunun geride kalması sonrasında başta av hayvanları olmak üzere çevreye zarar veren karga ile mücadelenin sürdüğünü kaydettiler.
Özellikle Mesarya’nın sulak bölgelerinde ve çeşitli sulak alanlarda var olan kargalarla mücadele amacıyla Avcılık Federasyonu izniyle doğada ava çıkan birçok avcı oldukça fazla karga avlamış.
Bize ulaşan bazı avcılar bu yıl yine kargaların oldukça fazla türediğini ve bunlarla mücadele için üreticilere de görevler düştüğünü ifade ettiler. Özellikle karga fazlalılığı görülen yerlerde Avcılık Federasyonu’na ulaşılmasını isteyen avcılar karga ile mücadele edilmemesi durumunda var olan keklik ve tavşanların neslinin tükenme ile karşı karşıya olduğunu kaydettiler.
Avcılar, kargayla mücadelenin sadece Avcılılık Federasyonu çabasıyla sürdürülemeyeceğini av meraklılarının da av sezonu içinde karga avlaması gerektiğini ve bunun da teşvik edilmesi gerektiğini belirttiler.
 
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