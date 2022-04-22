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Kargayla mücadele başlamalı

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Avcılar bu yıl yine kargaların oldukça fazla türediğini ve bunlarla mücadele için üreticilere de görevler düştüğünü söylüyor

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Kargayla mücadele başlamalı
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde büyük av sezonu ve ince av sezonunun geride kalması sonrasında başta av hayvanları olmak üzere çevreye zarar veren kargalarla ile mücadelenin biran önce başlaması gerektiği bildiriliyor.
Özellikle Mesarya’nın sulak bölgelerinde ve çeşitli sulak alanlarda var olan kargalarla mücadele amacıyla Avcılık Federasyonu izniyle doğada yapılan karga avının önemine dikkat çeken avcı vatandaşlarımız avın zaman kaybetmeden başlamasına dikkat çektiler.
Bize ulaşan bazı avcılar bu yıl yine kargaların oldukça fazla türediğini ve bunlarla mücadele için üreticilere de görevler düştüğünü ifade ettiler. Özellikle karga fazlalılığı görülen yerlerde Avcılık Federasyonu’na ulaşılmasını isteyen avcılar karga ile mücadele edilmemesi durumunda var olan keklik ve tavşanların neslinin tükenme ile karşı karşıya olduğunu kaydettiler.
 
 
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