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Kara altın, üreticileri tatmin etti

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin kara altını olarak bilinen zeytinin rekoltesi, zeytin üreticilerinin yüzlerini çok güldürmese de tatmin ettiği bildirilmekte.

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Kara altın, üreticileri tatmin etti
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Özellikle Mesarya bölgesi ile İskele bölgesindeki köylerdeki zeytin üreticilerinin zeytinlerinden elde ettikleri zeytin rekoltesinin çok iyi olmamasına rağmen yüzlerinin güldüğü bildirilirken, bu yıl yeterli yağmur düşmemesi nedeniyle zeytin yağı rekoltesinin düşük olması beklenirken, beklenenin aksine iyi olduğu bize gelen bilgiler arasında.
Zeytin üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun ellerindeki zeytinlerin irice olmayanlarını yağ çıkarttıkları bildirilirken, bazı üreticilerin ise iri zeytinlerini ayırarak kara zeytin olarak saklamayı tercih ettikleri kaydediliyor.
Bu arada zeytinyağı fabrikalarının da zeytin rekoltesinin düşük olması nedeniyle sıkıntı yaşadıkları zira çok düşük kilolardaki zeytinlerin öğütülerek yağ çıkartılmasının maliyetinin üreticiyi zorladığı ifade edilmekte.
 
 
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