Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa sakini vatandaşlarımız, uzun bir süreden beridir devam eden Gazimağusa içerisindeki kanalizasyon çalışmalarından dolayı yaşanan trafik sıkışıklığını adeta insanları bezdirdiğini dile getirerek isyanlarını paylaştılar.

Yapılan kanalizasyon çalışmalarının Mağusa’nın en işlek caddeleri olan Salamis Yolu ile Terminal yolunda üç bölgede devam ettiğini belirten vatandaşlarımız, bu çalışmalardan dolayı trafiğin adeta arap saçına döndüğünü dile getirdiler.

Evlerinden çıkarak 10 dakika uzaklıktaki işyerlerine gitmek için 50 dakika trafikte kaldıklarını ifade eden Mağusa sakinleri “İşkencenin diğer adı Mağusa trafiği. Zaman kaybımız yetmezmiş gibi araçlarımızdaki benzinimizde boşa gidiyor. Lastiklerimiz deseniz 3 aya bir yeni lastik almak zorunda kalıyoruz” diyerek sitem ettiler.

Bu kadar zamandır çekilen bu çilenin sonucunun iyi olmasını umduklarını belirten bölge sakinleri başka bir denemeyi kaldıramayacaklarını sözlerine eklediler.

