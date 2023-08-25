Işığa ne gerek var!!!

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı araç sürücüsü vatandaşlarımız son zamanlarda trafikte dikkatlerini çeken bazı olayların olduğunu ifade ederek, bu yapılanların diğer sürücülerin hayatını hiçe sayma anlamı taşıdığını kaydederek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen araçla önceki gece saat 21:00’de Alayköy yolunda karşılaştıklarını ifade eden sürücü vatandaşlarımız, “Fotoğrafta tam net olmasa bile bu aracın ışıkları çalışmıyordu...! Bu şekilde Allah bilir kaç kilometrelik bir yolculuk yaptı. Allah’tan çift şerit yolda aydınlatma ışıkları çalışıyordu ve bu aracın arka lambaları belli oluyordu. Yoksa diğer tali yollarda olmuş olsaydı. Bir kaza kaçınılmazdı” diye konuştular.

Duyarlı sürücü vatandaşlarımız, bu gibi lambaları yanmayan veyahut çalıştırılmadan yollarda karşılaştıkları birçok sürücü olduğunu söyleyerek “Allah hepimizi KKTC trafiğinde korusun arkadaşlar. Çünkü kimse kimsenin umurunda değil. Her an için bir kazayla burun buruna kalabiliriz” diyerek sözlerini tamamladılar.

