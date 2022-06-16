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“İş güvenliği mi? O da ne?”

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Bizim ülkede iş güvenliği ve işçi sağlığı sınıfta kalmaya devam ediyor. Umarız bu inşaatta çalışanların başlarına bir şey gelmez”

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“İş güvenliği mi? O da ne?”
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde iş güvenliğinin hep ikinci planda olduğunu bir kez daha gördükleriyle anladıklarını söyleyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde iş güvenliği ve işçi sağlığının ikinci planda olduğunu bize gönderdikleri fotoğraflarla ortaya koyarak “Bu görüntüleri geçtiğimiz gün Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde yapılan yeni bir apartmanın inşaatının karşısından çektik. Fotoğrafta da görüldüğü gibi neredeyse 10 metre yükseklikte çalışan kalıp ustalarının hiçbirinde kasket yok” dediler.
Ayrıca bu çalışanların bellerine bağlı ipler olmadığına da dikkat çeken vatandaşlarımız “Bizim ülkede iş güvenliği ve işçi sağlığı sınıfta kalmaya devam ediyor. Umarız bu inşaatta çalışanların başlarına bir şey gelmez” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
 
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