



Ayaklı Gazete’ye ulaşan Yeni Boğaziçi sakini İsmet Durmaz isimli vatandaşımız, dün başından geçeni bizlerle paylaşarak ‘İnsanlık ölmedi’ sözünü yerine gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Bize fotoğraf göndererek yaşadığı olayı paylaşan İsmet Durmaz, dün sabah saatlerinde alış-veriş için gittiği Mağusa’daki İlarma Süpermaket park yerinde içerisinde kimlik ve kredi kartları ile yüklü miktarda para olan çantasını unuttuğunu aktardı.

“Park yerinde unuttuğum çantamı Rum amca buldu ve İlarma’nın sahiplerine getirerek bana ulaştılar. Cok teşekkür ederim emeği geçen herkese. Demek ki insanlık ölmedi” diyen Durmaz, Rum – Türk fark etmeden bu şekilde hareket eden bu kişiyi tebrik etti.



