“İnşaat sektörü bundan sonra daha duyarlı olmalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizi de derinden sarsan Türkiye’deki büyük depremden ülke olarak bazı dersler çıkarmamız gerektiğini dile getirerek, görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle son yıllarda hızla artan yapılaşma konusuna dikkat çeken vatandaşlarımız, ülkemizin de bir deprem kuşağı ülkesi olduğunu unutmamak gerektiğini söylediler.

Yapılan veya yapılmaya devam eden binaların başta malzeme konusunda çok titizlikle yapılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, ayrıca yapılan yüksek binaların zeminin çok önemli olduğunu da unutmamak gerektiğini belirttiler.

Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketinde bazı yerlerin tuzla buz olurken, bazı yerlerin hafif hasarlarla depremi atlattığına dikkat çeken vatandaşlarımız, bunun nedenlerinin, sebeplerinin iyice sorgulanması ve ülkemizde de inşaatların o şekilde yapılmasının şart olduğunu, inşaat sektörünün bundan sonra çok daha dikkatli inşaatlar yapması gerektiğini kaydettiler.

Bu arada devletin ve diğer denetleme organlarının da görevlerini tam anlamıyla yapmalarının şart olduğunu sözlerine eklediler.

