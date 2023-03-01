“İngiltere’deki gibi salatalığı taneyle mi alacağız?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde artan sebze ve meyve fiyatlarının oldukça yükseldiğini ifade ederek, geçtiğimiz günlerde markette karşılaştıkları fotoğraftaki fiyat tabelasından dolayı şok olduklarını söylediler.

Ülkemizin birçok sebzesini yetiştiren bir ülke olduğunu ve son yıllarda ülkede seracılığın artmasıyla birlikte her sebzenin her mevsim neredeyse tezgahlarda bulunabildiğine vurgu yapan vatandaşlarımız, ancak bu fiyatlardan dolayı sebze tezgahlarına artık yaklaşamaz olduklarını ifade ettiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi salatalığın kilosunun 55 TL olduğunu, domatesin 25 TL, fasülyenin 42 TL’den satıldığını belirten vatandaşlarımız “Avrupa ülkelerinden olan İngiltere’de salatalık tane olarak satılmaktadır. Zira fiyatları biraz yüksektir. Bu gidişle artık biz de salatalığı taneyle mi alacağız acaba?” diye sorguladılar.

