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İlkokul öğrencilerinin velileri isyanda

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İlkokul öğrencilerinin velileri isyanda
Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele, Lefke ve Güzelyurt bölgesinden ulaşan bazı velilerimiz geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Koleje Giriş Sınavı ile ilgili adaletsizliği dile getirerek isyan ettiler.
Vatandaşlarımız, gerek İskele, gerek Lefke ve Güzelyurt’ta kolejlere giriş için yapılan kayıtlarda büyük adaletsizlik olduğunu savunarak “Örneğin İskele bölgesinde İskele TMK için normalde 200 civarı öğrenci kayıt yaptırması gerekirken 400 civarı öğrenci kayıt yaptırdı. Ancak bu sayının artmasının nedeni gerek Mağusa gerekse Lefkoşa’dan gelen öğrenci kayıtlarıdır” dediler.
Ayni şekilde Lefke ve Güzelyurt’a da Lefkoşa ve Girne’den öğrencilerin sınav için kayıt yaptırdığını belirten velilerimiz buralarda ortalama düşük olduğu için kayıt yaptırdıklarını iddia eden vatandaşlarımız “Bu adaletsizliğe artık bir son verilmeli. Kim hangi bölgede yaşıyorsa o bölgeden sınava girmeli” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
 
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