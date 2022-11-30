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Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?

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Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini vatandaşlarımız geçtiğimiz gün Lefkoşa’da yürüyüş yaparken fotoğrafladıkları inşaat çalışanı ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitem ettiler.
Vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi bir inşaat işçisinin hiçbir iş güvenliği önlemi olmadan çalıştığını belirterek bu görüntülerin ülkenin dört bir yanında süren inşaat alanlarında mevcut olduğunu ifade ettiler. 
Yerden 12 – 13 metre yükseklikte inşaat işleriyle uğraşan bu işçilerin kafalarında ne bir kask ne de bellerinde bir halat olduğunu belirten vatandaşlarımız “Bu işçiler hiç mi akıllanmayacak? Yaşanan onca inşaat kazası ve ölümlerden hiç mi ders almıyorlar. Hayatlarının bir anlık dikkatsizlik sonucunda ellerinden kayıp gideceğinin farkında değiller mi?” diye isyan ettiler.
Bu konuda iş veren ve müteahhitlerin de sorumluluğu bulunduğunu söyleyen vatandaşlarımız “İnşaatlarda sorumlu olan kişiler işverenler ve müteahhitlerdir. Bu nedenle de işçilerin can güvenliğini sağlamak ve onların güvenli ortamda çalışmasını sağlamakta onlara düşer” diyerek  işverenleri de dikkatli olmaya davet ettiler.
 
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