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“Her önüne gelene ateş edene avcı denilmez”

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“Her önüne gelene ateş edene avcı denilmez”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde oldukça fazla tutkunu olan avcılığını birçok kişi tarafından spor amaçlı değil katliam yapma amaçlı yapıldığını savunarak, bunun nedenini bize gönderdikleri bir fotoğrafla paylaştılar.
Fotoğrafta görülen kuşun ülkemizde son yıllarda sayıları artan ve hemen hemen her bölgede görülen balıkçıl kuşlarından biri olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, ancak geride kalan Eylül ayı içerisinde yapılan İnce Av sezonunda kendini bilmez avcılar tarafından avlanmaya çalışıldığını belirttiler.
Bu kuşun avlanmasının yasak olmasına karşın bazı bilinçsiz avcıların sırf kendi egolarını tatmin etmek amacıyla ateş ederek yaraladıklarını iddia eden vatandaşlarımız, “Böyle avcılık olmaz. Her önüne gelen ateş edilmez. Bilinçli avcılar bu hayvanların vurulamayacağını bilirler” diyerek sitem ettiler.
Özellikle genç avcıların bu gibi kuşlara ateş açtığını iddia eden vatandaşlarımız bu konuda Avcılık Federasyonu’nun daha bilinçli avcılar yetiştirmesini umduklarını sözlerine eklediler.
 
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