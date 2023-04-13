Hayvancı yoğun tempoda

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde bahar aylarının yaşandığı bugünlerde özellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bugünlerde oldukça yoğun bir tempoda oldukları bildirildi.

Özellikle silaj yapmak isteyen hayvancıların bugünlerde havaların el verdiği sürece arpa ve buğday tarlalarını biçerek silaj yapmak amacıyla balya yaptıkları bildirilirken, ülkede son yıllarda görülen büyük kuraklıklar nedeniyle bu yıl Ocak ayı itibariyle bereketli olan yağışlar sonrasında tarlalarında büyüyen arpa-buğday ve otlarla bol bol silaj ve sano balya yapmak için hayvancıların gecesini gündüzüne kattıkları ifade edilmekte.

Geçtiğimiz yıllardaki sıkıntıları önümüzdeki yıl veya yıllarda yaşamamak için stok yapmayı planlayan hayvancıların, kuru ot balyaları içinde büyük rençberlerle anlaşma çabası içinde oldukları gelen bilgiler arasında.

